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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дикиджи, Лутфуллин и Федоров заявили по 4 квада в произвольной на Гран-при в Казани

Три фигуриста заявили по четыре квада в произвольной программе на этапе Гран-при России в Казани. Спортсмены выйдут на лед сегодня, 3 ноября.

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