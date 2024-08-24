Депутаты Госдумы хотят выдворить из России всех мигрантов с судимостью

На рассмотрение Государственной Думы будет внесен законопроект, предусматривающий выдворение из России всех иностранных граждан и лиц без гражданства, имеющих судимость, независимо от того, была ли она снята или погашена.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии