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Захарова считает цинизмом арест в Эстонии экс-редактора «Спутник-Медиа»

Захарова считает цинизмом арест в Эстонии экс-редактора «Спутник-Медиа»

Задержание и арест в Эстонии бывшего редактора «Спутник Медиа» Аллана Хантсома является проявлением цинизма властей балтийской республики и продиктовано их желанием выслужиться перед западными кураторами.

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