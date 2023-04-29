В России с 1 мая изменится порядок доставки пенсий

Согласно принятому в марте Федеральному закону с 1 мая доставлять пенсии наличными будет только «Почта России», об этом 29 апреля сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на члена Общественной палаты, декана факультета права НИУ ВШЭ Вадима Виноградова.