Турция имеет важное значение для безопасности Европы — Эрдоган

Полноправное членство Турции в Евросоюзе необходимо для мира и безопасности в блоке, поэтому не нужно препятствовать ее вступлению в ЕС, заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, пишет 7 ноября Daily Sabah.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии