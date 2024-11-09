Турция имеет важное значение для безопасности Европы — Эрдоган

Полноправное членство Турции в Евросоюзе необходимо для мира и безопасности в блоке, поэтому не нужно препятствовать ее вступлению в ЕС, заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, пишет 7 ноября Daily Sabah.