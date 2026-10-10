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Ольга Кузьмина рассказала, что трехлетняя дочь предпочитает, когда ее зовут принцессой Мирой

Домашний праздник по случаю трехлетия младшей дочери показала актриса Ольга Кузьмина. Именинница Мира-Мария задула свечи на торте и поцеловала маму, а родители преподнесли ей игрушечный дом.

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