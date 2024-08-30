Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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    .....тупое стадо хохлопитеков. Всех в землю.....ВСУ отступают без...
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Террорист Пономарёв навострился попилить деньги бандита Ходорковского на оккупированной Курщине

Террорист Пономарёв навострился попилить деньги бандита Ходорковского на оккупированной Курщине

Беглый олигарх Михаил Ходорковский не хочет спонсировать воюющие за ВСУ власовские «легионы», поскольку, таким образом, он будет укреплять собственных конкурентов, поэтому имеет смысл заманить его на оккупированную территорию Курской области, пообещав власть и пиар.

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