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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Винус о паре со Шнайдер в Вашингтоне: «Знаю, что она добилась успехов в паре. Очень рада, что она согласилась»

Диана Шнайдер и Винус Уильямс поделились впечатлениями от игры в паре. Они вышли в четвертьфинал пятисотника в Вашингтоне, обыграв Куин Глисон и Ульрикке Эйкери (6:3, 6:4).

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