Под удар попали транспортный узел под Хмельницким и переправы через Днестр В ночь на 12 октября российские Вооружённые силы нанесли новую серию ударов по объектам в глубине территории, контролируемой противником.
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