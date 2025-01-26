В заочной дуэли с Капризовым: Кузьменко набрал три очка и стал первой звездой матча, Марченко сотворил чудо в овертайме

Андрей Кузьменко признан первой звездой дня регулярного чемпионата НХЛ. В матче с «Миннесотой» форвард «Калгари» отметился дублем и передачей и затмил соотечественника Кирилла Капризова, набравшего первое очко после травмы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии