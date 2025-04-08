У ВСУ заметили острую нехватку боеприпасов под Часовым Яром

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Сдавшиеся в плен в районе населенного пункта Ступочки в Донецкой народной республике (ДНР) военнослужащие 5-й отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) заявили, что под Часовым Яром украинские войска испытывают острую нехватку боеприпасов и личного состава.