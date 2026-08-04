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Газета.ру

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Вице-премьер Ченцов: Киев хочет завершить переговоры о членстве в ЕС в 2027 году

Вице-премьер Ченцов: Киев хочет завершить переговоры о членстве в ЕС в 2027 году

Украина может завершить переговорный процесс о членстве в Евросоюзе до конца 2027 года. Об этом заявил вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Всеволод Ченцов в интервью "Европейской правде".

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