Вице-премьер Ченцов: Киев хочет завершить переговоры о членстве в ЕС в 2027 году

Украина может завершить переговорный процесс о членстве в Евросоюзе до конца 2027 года. Об этом заявил вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Всеволод Ченцов в интервью "Европейской правде".
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