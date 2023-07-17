Десятки осуждённых исправительной колонии №8 УФСИН по Тамбовской области написали коллективное письмо министру обороны Сергею Кужугетовичу Шойгу с просьбой предоставить им шанс искупить свою вину и реабилитироваться перед общественностью — вступить в штурмовые подразделения и выполнять задачи в зоне СВО.
Осуждённые просятся в штурм
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
КП
Ксения Павлова
Дура, лучше молчи. Умнее выглядишь.
Ответить
16 час.
Лариса Воронина
Думаю, что Министр пойдет им навстречу...
Ответить
15 час.
SS
Shkarinenko Serguei
Дума должна закон принять сначала,это решением министра не делается,а в Думе у нас думы долгие\пока петух не клюнет в очередной раз,так и будут думать -раздумывать,зарплата и размер пенсии на будущее позволяет
Ответить
14 час.
Свежие комментарии