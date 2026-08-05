За прошедшие сутки в Ивановской области зарегистрировано 3 ДТП с пострадавшими

В 09-55 в Кинешме на улице Юрьевецкая 75-летний водитель автомобиля «Ниссан Ноут» выехал на полосу предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с движущимся во встречном направлении автомобилем «Рено Логан», под управлением 48-летней женщины.