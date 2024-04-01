"Глубокий прорыв сквозь оборону врага": ВС РФ широким фронтом стремительно продвинулись к Уманскому: Карта боевых действий на Украине сегодня, к утру 1 апреля 2024 - Новости СВО, обзор событий, Карта СВО, Украина последние новости

Карта боевых действий на Украине, сегодня, к утру 1 апреля 2024 г.: СВО сегодня, интерактивная карта СВО России, Обзор событий: Донецкое направление: СМИ: "Глубокий прорыв сквозь оборону врага": ВС РФ широким фронтом стремительно продвинулись к Уманскому.