Превышения ПДК сероводорода зафиксированы в Дашково-Песочне. Результаты переданы в ведомства.Министерство природопользования Рязанской области рассказало о результатах мониторинга воздуха с 12 по 18 октября.
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