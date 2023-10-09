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Рубль стал самой недооцененной валютой среди стран G20

Рубль стал самой недооцененной валютой среди стран G20

Российская валюта с начала осени стала самой недооцененной валютой среди стран «Большой двадцатки», исходя из покупательной способности, 9 октября об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственные расчеты.

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