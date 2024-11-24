👩🏫 Определен учитель года в Екатеринбурге Софья Новоселова, учитель математики из гимназии №9, стала победителем городского конкурса «Образ_ЕКБ: Учитель года-2024».
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
👩🏫 Определен учитель года в Екатеринбурге Софья Новоселова, учитель математики из гимназии №9, стала победителем городского конкурса «Образ_ЕКБ: Учитель года-2024».
Свежие комментарии