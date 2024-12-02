20+ человек, у которых от слова «гости» невольно проскакивает нервный смешок

Гостеприимство — это качество, которое ценится во многих культурах. Но у некоторых людей оно принимает весьма причудливые формы, а временами и сами гости ведут себя так, что у хозяев заканчиваются приличные слова.
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