Туриста на Бали посадили в тюрьму за то, что пришел на пляж не в тот день

Какой закон он нарушил. Суд на Бали приговорил 26‑летнего гражданина Швейцарии Луциана Андрина Зграггена к одному году тюрьмы за оскорбление религиозных чувств: он опубликовал в соцсети видео, как прогуливается в День тишины (Ньепи).