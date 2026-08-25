Туриста на Бали посадили в тюрьму за то, что пришел на пляж не в тот день

Какой закон он нарушил. Суд на Бали приговорил 26‑летнего гражданина Швейцарии Луциана Андрина Зграггена к одному году тюрьмы за оскорбление религиозных чувств: он опубликовал в соцсети видео, как прогуливается в День тишины (Ньепи).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии