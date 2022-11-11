Льюис Хэмилтон о 8-м месте в квалификации: «Немного не повезло. Это гонки»

Льюис Хэмилтон поделился мнением о неудаче в квалификации на Гран-при Сан-Паулу. На первых минутах третьего сегмента пилот «Мерседеса» показал восьмой результат на «сликах», после чего его напарник Джордж Расселл вылетел в гравий, над трассой пошел интенсивный дождь, и гонщики не смогли улучшить свои времена.
Популярные статьи
- Лукашенко посетил чемпионат по колке дров. Экс-глава ФХБ Басков ассистировал президенту
- Александр Тихонов: «Наше поколение – более патриотичное, и медалей было в 150 раз больше. А сегодня у нас Степанова с безголовыми заявлениями»
- Где смотреть Севилья – Реал Сосьедад, во сколько прямая трансляция матча, Ла Лига, Чемпионат Испании 9 ноября
Свежие комментарии