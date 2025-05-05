В Рязани 5 мая отключили воду на двух улицах и в трёх соцобъектах

Ограничение связано с проведением аварийно-восстановительных работ на водопроводе. Холодной воды не будет до 13:00 по следующим адресам: улицы Керамзавода в домах №№ с 1 по 37 (нечётная сторона) и в домах №№ с 2 по 38 (чётная сторона); Октябрьский городок в домах №№ 19, 21, 33, 34, 35, 35 корпус 1, 36, 37, 38, 39, , 40, 43, 123, а также в школе № 22, детском саду № 29 и центре детского творчества «Стрекоза».