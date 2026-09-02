Более 24 000 билетов переоформила «Ижавиа» в августе на рейсы замещающих перевозчиков

Ижевск. Удмуртия. Авиакомпания «Ижавиа» в августе переоформила более 24 тыс. билетов на рейсы замещающих перевозчиков.
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