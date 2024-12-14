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Политолог Марков: каждого, кто поддерживает украинский режим, ждет катастрофа

Политолог Марков: каждого, кто поддерживает украинский режим, ждет катастрофа

Каждого, кто поддерживает режим, находящийся у власти на Украине, «ждет провал, катастрофа». Об этом написал в своем Telegram-канале российский политолог Сергей Марков, прокомментировавший импичмент президенту Южной Кореи Юн Сок Елю.

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