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Результаты соревнований по скайраннингу на дистанции «Вертикальный километр», прошедших в рамках фестиваля экстремальных горных видов спорта Red Fox Elbrus Race

Результаты соревнований по скайраннингу на дистанции «Вертикальный километр», прошедших в рамках фестиваля экстремальных горных видов спорта Red Fox Elbrus Race

5 мая на Эльбрусе (Кабардино-Балкария) прошли соревнования по скайраннингу на дистанции «Вертикальный километр» в рамках фестиваля экстремальных горных видов спорта Red Fox Elbrus Race.

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