Русским надо было отвечать

И в чем он не прав? В период президентства Джо Байдена в США был страх перед тем, что Россия может использовать ядерное оружие, из-за чего Штаты затягивали с поставками вооружений Киеву, рассказал в беседе с «Ъ» заслуженный профессор факультета политологии Чикагского университета имени Р.