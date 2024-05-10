Чекны кассада калдырып китсәң, нинди куркыныч бар? https://intertat.tatar/news/cekny-kassada-kaldyryp-kitsan-nindi-kurkynyc-bar-5865917.
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Чекны кассада калдырып китсәң, нинди куркыныч бар? https://intertat.tatar/news/cekny-kassada-kaldyryp-kitsan-nindi-kurkynyc-bar-5865917.