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Царьград

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Поисковик рассказал о найденных на месте исчезновения Усольцевых предметы. Одна загадка уже разгадана

Поисковик рассказал о найденных на месте исчезновения Усольцевых предметы. Одна загадка уже разгадана

Предметы, обнаруженные в тайге на месте пропажи семьи Усольцевых в Красноярском крае, не могли появиться в лесу сами по себе, но доказать их связь с исчезнувшими пока не удалось.

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