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Царьград

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Взрыв и пожар на военном заводе в Европе. Началось?

Взрыв и пожар на военном заводе в Европе. Началось?

Взрыв и пожар произошли на складе болгарского военного завода "Емко" близ села Царева-Ливада. Пострадавших нет, однако происшествие стало вторым подобным инцидентом в Болгарии за последний месяц.

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