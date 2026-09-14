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FiNE NEWS

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Минобороны сообщило об ударах по логистическим и железнодорожным объектам на западе Украины

Российское Министерство обороны сообщило о нанесении ударов по шести логистическим центрам в Одессе и Одесской области, которые использовались для хранения и распределения грузов для Вооружённых сил Украины (ВСУ).

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