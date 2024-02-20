Госфинансирование на новые базы отдыха для детей увеличили в два раза

В регионах неоднократно обращали внимание на необходимость включения в перечень мероприятий госпрограммы модернизации инфраструктуры детского отдыха и оздоровления работы по капитальному ремонту детских лагерей.
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