Украина планировала атаку на группу «Вагнер» в Мали с 2023 года — Times

Газета Times со ссылкой на якобы просочившиеся документы агентства национальной безопасности США утверждает, что глава ГУР Украины Кирилл Буданов* планировал организовать атаку на бойцов группы «Вагнер» в Мали еще с 2023 года.
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