Русская весна
MainНовостиАналитика/МненияЭкономика
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Русская весна

115 440 подписчиков

Украина планировала атаку на группу «Вагнер» в Мали с 2023 года — Times

Украина планировала атаку на группу «Вагнер» в Мали с 2023 года — Times

Газета Times со ссылкой на якобы просочившиеся документы агентства национальной безопасности США утверждает, что глава ГУР Украины Кирилл Буданов* планировал организовать атаку на бойцов группы «Вагнер» в Мали еще с 2023 года.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх