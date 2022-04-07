Хабиб хочет организовать в своей лиге реванш Шлеменко и Ломбарда

Бывший чемпион UFC в легком весе, а ныне владелец лиги Eagle FC Хабиб Нурмагомедов опубликовал фото с 44-летним кубинцем Эктором Ломбардом.

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