Три уголовных дела возбудили по факту террористических актов в Петербурге

В Санкт-Петербурге по факту трех инцидентов возбудили уголовные дела о терроризме. Первый инцидент произошел 1 января, когда на проспекте Металлистов произошло возгорание питающего шкафа, в результате был обнаружен поврежденный возгоранием питающий шкаф на троллейбусную контактную сеть.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии