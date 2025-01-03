Три уголовных дела возбудили по факту террористических актов в Петербурге

В Санкт-Петербурге по факту трех инцидентов возбудили уголовные дела о терроризме. Первый инцидент произошел 1 января, когда на проспекте Металлистов произошло возгорание питающего шкафа, в результате был обнаружен поврежденный возгоранием питающий шкаф на троллейбусную контактную сеть.