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Три уголовных дела возбудили по факту террористических актов в Петербурге

Три уголовных дела возбудили по факту террористических актов в Петербурге

В Санкт-Петербурге по факту трех инцидентов возбудили уголовные дела о терроризме. Первый инцидент произошел 1 января, когда на проспекте Металлистов произошло возгорание питающего шкафа, в результате был обнаружен поврежденный возгоранием питающий шкаф на троллейбусную контактную сеть.

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