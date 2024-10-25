Диетолог Гинзбург объяснил, как лучше приготовить квашеную капусту

Для этого понадобятся клюква и оливковое масло Чтобы квашеная капуста сохранила максимальное количество полезных свойств, ее необходимо правильно приготовить, рассказал «Вечерней Москве» врач-диетолог Михаил Гинзбург.
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