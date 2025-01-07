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Калужские новости

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Жители Калужской области целыми поселками остаются без воды из-за череды аварий

Жители Калужской области целыми поселками остаются без воды из-за череды аварий

Поселок Резвань и деревня Плетеневка в городской черте Калуги остались без воды. Еще одна авария произошла в Товарково Посёлок Резвань и деревня Плетенёвка в городской черте Калуги остались без воды из-за прорыва трубы по адресу: Буровая улица, 15.

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