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  • Вениамин
    Паджеро уже не те, на бездорожье выглядят жалко, тот  же джимник  просто уничтожает его .Заявка на премиум...

Огонь полыхал в дачном поселке под Петрозаводском

Полтора десятка пожарных тушили возгорание в Лучевом-2 Ранним воскресным утром 26 мая в 4 часа 4 минуты на пульт Единой службы спасения-01 Прионежского района поступило сообщение о том, что в местечке Лучевое-2 на территории дачного кооператива «Железнодорожник» горит хозяйственная постройка.

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