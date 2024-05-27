Огонь полыхал в дачном поселке под Петрозаводском

Полтора десятка пожарных тушили возгорание в Лучевом-2 Ранним воскресным утром 26 мая в 4 часа 4 минуты на пульт Единой службы спасения-01 Прионежского района поступило сообщение о том, что в местечке Лучевое-2 на территории дачного кооператива «Железнодорожник» горит хозяйственная постройка.