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Кавай Ленард, Пол Джордж и Джеймс Харден набрали 70 очков на троих в победном матче с «Хьюстоном»

Кавай Ленард, Пол Джордж и Джеймс Харден набрали 70 очков на троих в победном матче с «Хьюстоном»

Звездная тройка команды из Лос-Анджелеса набрала 70 очков. На счету Кавая Ленарда – 28 очков, 6 подборов и 7 передач, 11 из 18 с игры.

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