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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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Жительница Бобруйска лишилась сумки, оставив ее на автовокзале.

Жительница Бобруйска лишилась сумки, оставив ее на автовокзале.

Бобруйчанка лишилась сумки, оставив ее на автовокзале областного центра.Как сообщила официальный представитель Ленинского РУВД Могилева Елена Симонова, в милицию обратилась 65-летняя бобруйчанка, которая рассказала о том, что, будучи проездом в Могилеве, приобрела билет на автобус и ушла, оставив ручную кладь в здании.

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