Жительница Бобруйска лишилась сумки, оставив ее на автовокзале.

Бобруйчанка лишилась сумки, оставив ее на автовокзале областного центра.Как сообщила официальный представитель Ленинского РУВД Могилева Елена Симонова, в милицию обратилась 65-летняя бобруйчанка, которая рассказала о том, что, будучи проездом в Могилеве, приобрела билет на автобус и ушла, оставив ручную кладь в здании.