Экспорт нефти с Востока восстановился

Марка Brent потеряла 83 цента (0,8%) и упала до 99,49 доллара за баррель, WTI — 1 доллар (1,1%), до 88,43 доллара.
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