Отклонились от программы: стоимость новой МБР в США может привести к закрытию проекта

Новая программа ВВС США по межконтинентальным баллистическим ракетам рискует настолько превысить первоначальную смету в 96 миллиардов долларов, что перерасход средств может привести к прекращению реализации проекта.
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