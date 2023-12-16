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Отклонились от программы: стоимость новой МБР в США может привести к закрытию проекта

Отклонились от программы: стоимость новой МБР в США может привести к закрытию проекта

Новая программа ВВС США по межконтинентальным баллистическим ракетам рискует настолько превысить первоначальную смету в 96 миллиардов долларов, что перерасход средств может привести к прекращению реализации проекта.

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