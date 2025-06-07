Книги Свена Нурдквиста, переведенные Поливановой, сняли с продажи

Российское издательство "Белая ворона" сообщило в своем Telegram-канале, что сняло с продажи четыре книги шведского детского писателя Свена Нурдквиста, переведенные правозащитницей Александрой Поливановой.
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