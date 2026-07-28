Дешёвый пылесос Xiaomi с функцией влажной уборки, который позволяет убрать помещение до 341 кв.м. на одном заряде, доступен для предзаказа в Китае

За 126 долларовКомпания Xiaomi открыла прием предварительных заказов на новый беспроводной пылесос Mijia Wireless Floor Cleaner 5C с функцией влажной уборки, официальная цена которого составляет 999 юаней, но после применения субсидий цена может быть снижена до 856 юаней или 126 долларов.