Что означает ультиматум Путина о выводе ВСУ из 4 областей бывшей Украины

Наталья Персидская "Хотя также отметил, что 10 и 29 июня могут иметь значение в этом контексте". Товарищ Кушал Кумар, а что произошло 10-го июня? - Ничего. Видимо с 18-м то же самое будет, а это точно к счастью.

Аудрюс Странно! Почему автор заявление Президента РФ назвал ультиматумом! По-моему это просто предложение об условиях мира на сегодняшний день! И если на это предложение запад не пойдет, то тогда всем станет понятно, что западу просто нужна нестабильность вдоль российских границ!