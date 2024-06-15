Итак, только суть, главное, сказанное Президентом России Владимиром Путиным во время его выступления 14 июня в МИД: Первое.
Что означает ультиматум Путина о выводе ВСУ из 4 областей бывшей Украины
Комментарии
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Наталья Персидская
"Хотя также отметил, что 10 и 29 июня могут иметь значение в этом контексте". Товарищ Кушал Кумар, а что произошло 10-го июня? - Ничего. Видимо с 18-м то же самое будет, а это точно к счастью.
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13 час.
Аудрюс
Странно! Почему автор заявление Президента РФ назвал ультиматумом! По-моему это просто предложение об условиях мира на сегодняшний день! И если на это предложение запад не пойдет, то тогда всем станет понятно, что западу просто нужна нестабильность вдоль российских границ!
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13 час.
Александр Маркитанов
10 июня у нас были осадки... ну это частое явление))
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12 час.
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