В преддверии католического Рождества заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выразил свой интерес к состоянию Европы, которая столкнулась с "проблемами высокой инфляции, беспорядками со стороны украинцев и некомпетентными политиками".