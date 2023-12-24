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Медведев в канун Рождества обратился к Европе из-за ее проблем

Медведев в канун Рождества обратился к Европе из-за ее проблем

В преддверии католического Рождества заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выразил свой интерес к состоянию Европы, которая столкнулась с "проблемами высокой инфляции, беспорядками со стороны украинцев и некомпетентными политиками".

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