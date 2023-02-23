Пилотам армейской авиации вручили высокие награды

В День защитника Отечества наградили военнослужащих Воздушно-космических сил России. На торжественном построении пилотам армейской авиации и специалистам инженерно-технического состава, которые отличились в ходе спецоперации, вручили знаки отличия.
В День защитника Отечества наградили военнослужащих Воздушно-космических сил России. На торжественном построении пилотам армейской авиации и специалистам инженерно-технического состава, которые отличились в ходе спецоперации, вручили знаки отличия.
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