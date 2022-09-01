Много заключённых просятся на фронт – искупить вину кровью

В рамках проведения СВО, в частности и войны с Западом в целом, российскому руководству стоило бы присмотреться к опыту Великой Отечественной войны, когда заключённым как оступившимся по жизни людям давали возможность искупить свою вину на фронте.
В рамках проведения СВО, в частности и войны с Западом в целом, российскому руководству стоило бы присмотреться к опыту Великой Отечественной войны, когда заключённым как оступившимся по жизни людям давали возможность искупить свою вину на фронте.
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