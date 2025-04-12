Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Нельзя шуметь, сорить, выращивать: шесть штрафов для дачников в 2025 году

Нельзя шуметь, сорить, выращивать: шесть штрафов для дачников в 2025 году

Царьград Фото: Freepik.com Дела дачные всё чаще становятся и поводом для составления административного протокола.

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