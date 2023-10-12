Путешествие в Липецк, Елец и парк Аргомач.  Путешествуй по России. Путешествуй со Сбером

В Липецке 11 октября стартовал новый автопробег «Путешествуй по России. Путешествуй со Сбером». Этим летом он охватил сразу несколько регионов нашей страны, стартовав в Санкт-Петербурге и завершившись в Ялте, а в этот раз пройдет через Липецк, Воронеж и закончится в Тамбове.
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