Путешествие в Липецк, Елец и парк Аргомач.  Путешествуй по России. Путешествуй со Сбером

В Липецке 11 октября стартовал новый автопробег «Путешествуй по России. Путешествуй со Сбером». Этим летом он охватил сразу несколько регионов нашей страны, стартовав в Санкт-Петербурге и завершившись в Ялте, а в этот раз пройдет через Липецк, Воронеж и закончится в Тамбове.