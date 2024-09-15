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«Проделали отличную работу»: глава МИД Польши Сикорский рассмеялся, говоря о диверсии на «Северных потоках»

«Проделали отличную работу»: глава МИД Польши Сикорский рассмеялся, говоря о диверсии на «Северных потоках»

Глава МИД Польши рассмеялся, говоря о подрыве «Северных потоков» Анастасия Степанова Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом не смог сдержать смех, говоря о подрыве «Северных потоков».

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